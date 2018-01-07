ТЦ «Золотой Вавилон» проверили в Москве после звонка о бомбе

Полиция и кинологи проверили торговый центр «Золотой Вавилон» в Москве после звонка о минировании, сообщил источник в экстренных службах города.

«Кинологи не обнаружили никаких подозрительных предметов в здании, угроза оказалась ложной», — приводит ТАСС слова источника.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу, 6 января, неизвестные также «заминировали» московский аэропорт Домодедово, жилой дом на юго-западе столицы и здания трех вокзалов — Казанского, Ленинградского и Ярославского.