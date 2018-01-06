Опубликованы видеокадры побега участников перестрелки в Петербурге

Появились видеокадры побега участников перестрелки в Санкт-Петербурге. Происходящее снял очевидец случившегося, передает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах записи видно, как двое мужчин садятся в автомобиль и уезжают. Сообщается, что еще несколько участников конфликта сбежали с места инцидента ранее.

Как сообщал портал iz.ru, перестрелка в Санкт-Петербурге произошла в субботу на проспекте Ветеранов. По словам очевидца произошедшего, инцидент произошел в 16:00. Стрельба велась из травматического пистолета.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.