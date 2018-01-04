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Следователи работают на месте расстрела троих человек под Краснодаром

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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Следователи работают на месте стрельбы в окрестностях поселка Лорис под Краснодаром. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. Как отмечает ведомство, стрельба привела к гибели двоих человек. Еще один человек был ранен и госпитализирован. 

«Группа мужчин проводила время в окрестностях поселка Лорис. Из-за неожиданно возникшей ссоры один из участников посиделок открыл стрельбу из охотничьего ружья», — приводит ТАСС своего источника. 

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