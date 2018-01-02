Три человека ранены из-за стрельбы в ночном клубе в США

В США во время празднования Нового года в ночном клубе города Ньюберн в штате Теннесси произошла стрельба.

Как сообщают американские СМИ, один посетитель клуба и двое полицейских госпитализированы.

Пострадавшие направлены в местную больницу. По данным местного офиса шерифа, состояние полицейских оценивается как стабильное.

Власти задержали одного человека, продолжается поиск еще двоих подозреваемых.

Ранее портал iz.ru сообщал, что продажа марихуаны в рекреационных целях официально стартовала в американском штате Калифорния.