Три человека ранены из-за стрельбы в ночном клубе в США
В США во время празднования Нового года в ночном клубе города Ньюберн в штате Теннесси произошла стрельба.
Как сообщают американские СМИ, один посетитель клуба и двое полицейских госпитализированы.
Пострадавшие направлены в местную больницу. По данным местного офиса шерифа, состояние полицейских оценивается как стабильное.
Власти задержали одного человека, продолжается поиск еще двоих подозреваемых.
Ранее портал iz.ru сообщал, что продажа марихуаны в рекреационных целях официально стартовала в американском штате Калифорния.