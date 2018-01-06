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Синоптики предсказали теплую погоду в Москве на Рождество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Погода на Рождество в Москве будет теплой, однако к вечеру ожидается похолодание. Об этом сообщил ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на следующей неделе в столице наступит продолжительный период комфортной зимней погоды. Максимальная температура — от 1 до 3 градусов тепла — ожидается утром и в полдень 7 января. Начиная со второй половины дня возможно понижение температуры.

«Удивительно долгий период теплой погоды наконец завершается. В рождественскую ночь будет повышение температуры, а в следующую ночь — понижение», — рассказал синоптик.

По его словам, теплая погода в столице на Рождество бывает не часто. Такие аномалии случаются раз в 15–20 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Московской области на Рождество ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер.

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