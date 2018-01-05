Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ
Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отличились: Игорь Скороходов, Артем Аляев и Денис Зернов. У москвичей единственную шайбу забросил Владимир Брюквин, сообщает «Газета.ру».
На сегодняшний день у «Динамо» 71 очко и восьмое место в Западной конференции.
«Лада» расположилась на 13-й строчке в Восточной конференции. В её активе 45 очков.
7 января пройдут матчи между тольяттинской «Ладой» и петербургским СКА, а также московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».