Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ

Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились: Игорь Скороходов, Артем Аляев и Денис Зернов. У москвичей единственную шайбу забросил Владимир Брюквин, сообщает «Газета.ру».

На сегодняшний день у «Динамо» 71 очко и восьмое место в Западной конференции.

«Лада» расположилась на 13-й строчке в Восточной конференции. В её активе 45 очков.

7 января пройдут матчи между тольяттинской «Ладой» и петербургским СКА, а также московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».



