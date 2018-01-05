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Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились: Игорь Скороходов, Артем Аляев и Денис Зернов. У москвичей единственную шайбу забросил Владимир Брюквин, сообщает «Газета.ру».

На сегодняшний день у «Динамо» 71 очко и восьмое место в Западной конференции.

«Лада» расположилась на 13-й строчке в Восточной конференции. В её активе 45 очков.

7 января пройдут матчи между тольяттинской «Ладой» и петербургским СКА,  а также московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».

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