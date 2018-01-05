«Авангард» победил «Амур» в первом матче под руководством Титова

Омский «Авангард» в первом матче под руководством Германа Титова всухую обыграл хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счетом 4:0 (1:0; 3:0; 0:0).

В составе омичей заброшенными шайбами отметились Егор Мартынов, Семен Кошелев, Дмитрий Кугрышев и Илья Михеев. Для голкипера «ястребов» Доминика Фурха провел пятый «сухой» матч в текущем сезоне.

Как писал портал iz.ru, Герман Титов был назначен главным тренером «Авангарда» 31 декабря 2017 года. Специалист сменил на этом посту Андрея Скабелку, которого уволили из-за плохого качества игры.

После 48 игр омский «Авангард» набрал 80 очков. «Ястребы» занимают второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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