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Определились финалисты молодежного ЧМ по хоккею

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Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
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В финале молодежного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции. За бронзовые медали поборются чешские и американские хоккеисты.

Канадцы в полуфинале разгромили чешскую команду со счетом 7:2. В составе родоначальников хоккея хет-триком отметился Дрейк Батерсон, по шайбе забросили Сэм Стил, Максим Комтуа, Джордан Кайру и Борис Катчук. У чехов две шайбы забросил Филип Задина.

В свою очередь, шведские хоккеисты оказались сильнее сборной США. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Тре Крунор». В составе победителей забрасывали Элиас Петтерсон, Лиас Андерссон, Оскар Стеен и Аксель Юнссон Фьелльбю. У американцев шайбами отметились Киффер Беллоуз и Брэди Ткачук.

Таким образом, в финале молодежного чемпионата мира сыграют канадцы и шведы. Встреча пройдет в субботу, 6 января, в 04:00 по московскому времени.

За бронзовые медали поборются чешские и американские хоккеисты. Матч также пройдет в субботу, 6 января. Встреча начнется в 00:00 мск.

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