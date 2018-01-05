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Вратарь «Спартака» защищал ворота без шлема в игре с «Салаватом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Вратарь «Спартака» Никита Беспалов в прошедшем в четверг матче против «Салавата Юлаева» в одном из эпизодов остался без шлема, однако не выключился из борьбы и защищал ворота команды.

Беспалов смог снова надеть шлем в возникшей паузе, после чего помог «Спартаку» довести матч до победы, сообщает «Спорт Экспресс».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой красно-белых со счетом 3:2. Клуб из Уфы прервал серию из четырех побед.

«Спартак» после 47 матчей поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» занимает шестую строчку на Востоке.

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