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Захарова приветствовала первые контакты Сеула и Пхеньяна

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Фото: REUTERS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приветствовала начало прямого диалога между Сеулом и Пхеньяном.

«Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, 3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом.

Отмечается, что налаживание диалога связано с возможным участием сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. 

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