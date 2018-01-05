Захарова приветствовала первые контакты Сеула и Пхеньяна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приветствовала начало прямого диалога между Сеулом и Пхеньяном.

«Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, 3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом.

Отмечается, что налаживание диалога связано с возможным участием сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.