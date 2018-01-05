Косачев заявил о готовности РФ содействовать урегулированию в Корее

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия готова оказывать необходимое содействие в обсуждении вопросов разоружения на Корейском полуострове.

По его словам, США тоже должны подключиться к этому диалогу.

«Появляется надежда, что вслед за обсуждением чисто спортивных тем, возможно, последует и диалог политический», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

Напомним, 3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом.

Отмечается, что налаживание диалога связано с возможным участием сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.