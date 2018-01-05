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В Германии назвали условия урегулирования северокорейского кризиса

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Фото: TASS/DPA/Maurizio Gambarini
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Прямые переговоры Сеула и Пхеньяна могут привести к разрядке на Корейском полуострове, если КНДР откажется от дальнейших провокаций и ракетных испытаний, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

Кабмин ФРГ также призвал Пекин и Москву обеспечить полное выполнение санкций в отношении Северной Кореи.

«Обязательно необходима сплоченная позиция международного сообщества (в отношении КНДР), прежде всего Китай и Россия призваны обеспечить полную реализацию санкций», – заявила на брифинге Деммер.

Как сообщал портал iz.ru, власти КНДР согласились на предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высоком уровне.

Встреча, как ожидается, состоится после 8 января в населенном пункте Пханмунджоме, который расположен на территории сразу двух государств и является площадкой для переговоров стран Корейского полуострова.

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