В Госдуме предсказали противодействие США межкорейским переговорам

Вашингтон в собственных интересах будет противодействовать переговорному процессу между КНДР и Южной Кореей, уверен координатор парламентской группы дружбы с Северной Кореей Казбек Тайсаев.

«Да, они способны договориться, но американцы не дадут им договориться. Каждый раз все условия, все договоренности, которые были у Севера и Юга, их заставляли разрушать американцы», — заявил парламентарий.

Он объясняет это выгодами Вашингтона при сохранении на Корейском полуострове ситуации «ни мира, ни войны».

Тайсаев утверждал, что «Пхеньяна огромное желание вести эти переговоры». Такой вывод он сделал из ряда бесед с руководством КНДР в ходе недавнего визита в Пхеньян депутатской группы, сообщает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, группа российских депутатов посетила коллег из КНДР. В Пхеньяне они пригласили Ким Чен Ына в Москву.