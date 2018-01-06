Леонид Вайсфельд: «Даже не думаем, с какого места выходить в плей-офф»

Сегодня в Риге местный хоккейный клуб «Динамо» примет «Салават Юлаев» из Уфы. Гости, в начале нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) считавшиеся одними из фаворитов Восточной конференции, крайне тяжело борются за место в плей-офф. Летом генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд сумел собрать очень сильный состав, а команду возглавил знаменитый специалист Эркка Вестерлунд, получивший известность в качестве главного тренера сборной Финляндии. Именно под его руководством финские хоккеисты выбивали сборную России в полуфинале Олимпиады-2006 в Ванкувере, четвертьфинале Олимпиады-2014 в Сочи, а также в полуфинале чемпионата мира-2007 в Москве.

Для 60-летнего специалиста приглашение в столицу Башкортостана стало первым опытом работы за пределами родной страны. Это обернулось турнирными сложностями и чередой поражений, осенью поставивших «Салават» на грань невыхода в плей-офф. В декабре команда Эркки Вестерлунда оправилась от этого удара, выиграла перед Новым годом четыре игры подряд и стала самым активным трансферным игроком периода дозаявок, закончившегося 27 декабря.

После смены руководства во владивостокском «Адмирале», конфликте с лидерами и последовавшим разрыве контрактов с ними Леонид Вайсфельд сумел привлечь в «Салават» наиболее качественные кадры с Дальнего Востока — нападающих Владимира Ткачева и Дмитрия Саюстова, латвийского защитника Оскара Бартулиса и вратаря Ивана Налимова, чемпиона мира 2011 года среди молодежных команд.

Первый в 2018 году матч уфимцы провели в Москве, потерпев поражение от «Спартака» (2:3). После игры Леонид Вайсфельд в эксклюзивном интервью рассказал «Известиям» о проблемах коллектива, отказе Эркки Вестерлунда ехать в Астану на Матч звезд КХЛ и будущем основного вратаря клуба и олимпийской сборной Канады Бена Скривенса.

— Что скажете о поражении от «Спартака»?

— По качеству игры особых вопросов к команде нет – только по реализации. По итогам матча со «Спартаком» доволен всем, кроме результата. Но реализация своих моментов подвела.

— К игре Андрея Кареева в воротах тоже нет вопросов?

— Скажем так: это был не лучший его матч.

— В последних четырех матчах перед Новым годом Кареева в воротах «Салавата» предпочитали Бену Скривенсу, и команда выиграла все эти встречи. Можно сказать, что Андрей пережил осеннюю «черную полосу», когда клубу не удавалось побеждать в играх, где он выходил на лед?

— Так называемая «черная полоса» заключалась только в том, что у «Салавата Юлаева» не было побед, когда выходил Кареев. А играл-то он хорошо. Провальных матчей у Андрея не было. Из всех тех игр он, может быть, неудачно выступил только во встрече с «Трактором». По всем остальным матчам к нему больших претензий не было — просто стечение обстоятельств не позволило ему записать победы в свой актив.

— После перехода Ивана Налимова в «Салават» у вас в обойме - три вратаря с немалым опытом в КХЛ. Как будете распределять игровое время между Скривенсом, Кареевым и Налимовым?

— Тренеры решат. Я не влезаю в этот вопрос.

— Зачем вообще понадобился третий вратарь? Его пришлось брать «одним пакетом» с остальной группой новичков из «Адмирала», подписанной в декабре?

— Нет, никакой договоренности подписывать всех сразу не было. Налимов, Ткачев, Бартулис, Саюстов — это разные истории, пусть их и объединяет то, что они одновременно пришли из одного клуба. Нам нужно было усиление на ряд позиций — эти хоккеисты нам подошли. Что касается конкретно Налимова, то у нас просто появилась возможность заявлять на игру пять полевых игроков-легионеров, когда в протоколе два российских вратаря. Идея была в этом.

— С учетом этих обстоятельств расставание со Скривенсом перед следующим сезоном возможно?

— Ну какие разговоры о следующем сезоне могут сейчас быть? Надо об этом сезоне думать и его закончить. До следующего сезона — как до Луны. Определяющими в этом вопросе будут игры плей-офф.

— Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов после поражения от «Локомотива» (5:6) сослался на Новый год и заявил, что не нужно назначать матчи на 3 января. Начинать 2018 год 4 января вам тоже было проблематично?

— Да нет. Календарь есть календарь. Было ясно, что в связи с олимпийской паузой он будет проблемным. Но ничего, работаем в этих условиях. У нас сейчас другая трудность — 10 игр на выезде. Сейчас, со «Спартаком», был седьмой подряд гостевой матч. Очень тяжело пройти этот отрезок без потерь. Но деваться некуда — надо максимально удачно отыграть в Риге, Нижнем Новгороде и Череповце и спокойно готовиться к заключительным матчам перед перерывом на Олимпиаду.

— Ткачев, Саюстов и Бартулис уже вписались в игру команды?

— Да, ими мы довольны. Понятно, что в дальнейшем ждем от них еще большего, но сейчас их игра радует. Разве что с реализацией моментов у звена Ткачева и Саюстова пока дела обстоят не лучшим образом.

— Сложно было договориться о переходах игроков из «Адмирала»?

— Было сложно, но договорились быстро. Претендовали на них не одни мы, но в итоге все сложилось удачно.

— Отказ Вестерлунда от поездки в Астану на Матч звезд КХЛ связан с нежеланием «Салавата» оставаться без тренера перед решающими матчами «регулярки»?

— Дело не в этом. У Эркки заранее был запланирован отъезд в Финляндию во время перерыва на Матч звезд. С клубом он это оговорил еще до того, как КХЛ внесла его в список от нашего дивизиона. Мы же не знали, что там столько раз тренеров менять будут.

— Какое место «Салавата Юлаева» по итогам регулярного чемпионата удовлетворит клуб?

— Все очень близко — одна игра может изменить все расклады. Поэтому мы даже не думаем о том, с какого места выходить в плей-офф. Мы просто работаем на то, чтобы туда попасть с более высокой позиции и выступить успешно. Разумеется, в оставшихся матчах «регулярки» будем играть на победу, но нам непринципиально, на какого соперника в первом раунде выходить.

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