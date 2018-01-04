Названа причина пожара с погибшими гражданами КНР под Новосибирском 

По предварительным данным, причиной пожара на обувном складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области стало замыкание электропроводки.

Как сообщили ТАСС в областной прокуратуре, по факту пожара будет проведена проверка миграционного законодательства, так как погибшие являются иностранными гражданами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей. Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали десять работников, которые пытались самостоятельно погасить пламя. Отмечается, что они были гражданами КНР.

Напомним, возгорание произошло на площади 2 тыс. кв. м. в крупном производственном цехе.