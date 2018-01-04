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СМИ сообщили о пожаре в доме четы Клинтон

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Фото: Global Look Press/Richard Ellis
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Пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон в американском штате Нью-Йорк практически ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает в среду интернет-ресурс TMC, возгорание возникло на втором этаже особняка бывшего президента США и его супруги в городке Чаппакуа. На данный момент пожарным удалось практически полностью потушить пламя.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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