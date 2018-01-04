«Торино» уволил Михайловича после поражения от «Ювентуса»

Сербский специалист Синиша Михайлович уволен с поста главного тренера итальянского «Торино». Решение было принято после поражения в Кубке Италии от «Ювентуса».

Встреча прошла в среду, 3 января, и завершилась победой «Старой синьоры» со счетом 0:2. Сам Михайлович был удален с поля за 20 минут до конца встречи за споры с арбитром.

Стоит отметить, что в последних 17 матчах «Торино» одержало всего три победы при пяти поражениях и восьми ничьих. В чемпионате Италии клуб занимает десятое место, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Преемником Синиши Михайловича может стать итальянский специалист Вальтер Мадзари, который в настоящее время руководит английским «Уотфордом».

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