«Ювентус» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Ювентус» в родных стенах в рамках четвертьфинала Кубка Италии победил «Торино». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Хозяева поля вышли вперед на 15-й минуте, точным ударом отметился Дуглас Коста. Удвоил преимущество «Юве» Марио Манджукич на 67-й минуте.

Любопытно, что футболисты «Торино» пытались оспорить второй гол «Старой синьоры». Они настояли на видеопросмотре, поскольку, по их мнению, Сами Хедира нарушил правила.

Судья после видеопросмотра оставил свое решение в силе, чем вызвал бурную реакцию на скамейке «Торино». В результате с поля был удален главный тренер гостей Синиша Михайлович.

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» встретится с «Аталантой», а «Лацио» — с «Миланом».

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