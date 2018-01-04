Цена нефти марки Brent достигла $68 за баррель

Цена на нефть марки Brent в четверг достигла уровня в 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 00.55 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 2,1% и достигла 68,01 доллара за баррель.

Ранее портал iz.ru сообщал, что нефтяной рынок начал год повышением котировок. Впервые с января 2014 года марки Brent и WTI открыли год выше $60 за баррель — $67,08 и $60,59 соответственно.

Отмечается, что это произошло на фоне сообщений из Ливии, где восстановлена работа взорванного в конце декабря трубопровода.