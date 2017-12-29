Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до $66,56 за баррель, нефть марки WTI поднялась до $60,24 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 29 ноября.

Причиной стало сообщение минэнерго США что коммерческие запасы нефти снизились на 4,6 млн баррелей, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, на ценах сказывается ситуация в Ливии, где была снижен адобычас нефти из-за взрыва нефтепровода.

26 декабря из-за новостей о взрыве нефтепровода в Ливии на торгах нефть обновляет максимальные ценовые показатели с июня 2015 года.

Магистраль была взорвана при помощи самодельного взрывного устройства боевиками-исламистами «Бригады обороны Бенгази».