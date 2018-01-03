Трое иранских военнослужащих погибли на северо-западе страны

Трое бойцов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при стычках на северо-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба военного подразделения.

«Три бойца Корпуса были убиты столкновениях с вооруженными лицами на северо-западе Ирана», — приводит ТАСС слова из заявления КСИР.

Как отмечает агентство, в нем не указывается точное место и обстоятельства случившегося.

Как сообщал портал iz.ru, на территории Ирана с 28 декабря проходили массовые протестные акции, поводом для которых стало повышение цен на продукты питания и рост безработицы в стране. Свыше 450 демонстрантов были задержаны, в ходе беспорядков погибли 20 человек.