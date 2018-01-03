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Генсек ООН приветствовал возобновление диалога между Сеулом и Пхеньяном

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Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует возобновление контактов между КНДР и Южной Кореей. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Он подчеркнул приверженность ООН выполнению резолюций Совета Безопасности по денуклеаризации Корейского полуострова и выразил надежду на то, что активизация диалога по межкорейской линии поспособствует достижению этой цели, передает ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, КНДР ранее заявила о готовности направить своих спортсменов для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. 

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин поручил правительству начать подготовку к переговорам с Пхеньяном о возможном допуске к участию в соревнованиях.  

Президент США Дональд Трамп связал решение главы Северной Кореи Ким Чен Ына о старте диалога с Южной Кореей результатом действия введенных США и рядом других стран санкций в отношении Пхеньяна. 

Отношения КНДР и США обострились после ядерных испытаний КНДР осенью 2017 года. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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