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Задымление на станции «Голицыно» привело к сбою в движении электричек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пять пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами из-за инцидента с задымлением на станции «Голицыно».

Об этом сообщает пресс-служба МЖД. Отмечается, что изменения в расписании других поездов не прогнозируются, так как движение в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

Как отмечает «Интерфакс», задымление на станции «Голицыно» возникло при выезде пригородного поезда из тупика без пассажиров. На станцию прибыли пожарные, движение электропоездов на время их работы осуществлялось по соседнему пути.

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