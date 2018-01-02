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Букмекеры считают сборную России аутсайдером четвертьфинала МЧМ

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Фото: РИА Новости/Крис Бэрри
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Букмекеры считают сборную России по хоккею аутсайдером в предстоящем матче молодежного чемпионата мира против команды США. Так, букмекерская компания bwin оценивает шансы на победу российских хоккеистов коэффициентом 4.20. На американцев предлагается поставить 1.50.

Также можно поставить на ничью после основного времени матча, коэффициент - 5.75. Ставки на итоговую победу сборной России - 3.20, на победу хоккеистов США - 1.30.

Четвертьфинальная игра США U20 — Россия U20 пройдет 3 января, ее начало - 4.00 по московскому времени. 

В новогоднюю ночь россияне играли последний матч группового турнира, в котором уступили сборной Швеции по буллитам - 4:3. С семью очками подопечные Валерия Брагина заняли третье место в своей группе. Таким образом, их соперниками стала сборная США, завоевавшая в своей группе второе место.  

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