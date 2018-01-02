Сборная России по хоккею сыграет против США в четвертьфинале МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) сыграет против сборной США в четвертьфинале Молодежного чемпионата мира (МЧМ). Матч состоится в ночь со 2 на 3 января в 04:00 по Москве, сообщает телеканал «Звезда».

Как сообщал портал iz.ru, российская сборная накануне проиграла по буллитам команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 3:4. Несмотря на поражение, российские хоккеисты обеспечили себе выход в плей-офф. Подопечные Валерия Брагина набрали в четырех матчах 7 очков и завершили групповой этап на третьем месте.

Молодежный чемпионат мира 2018 года проходит с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года в Баффало (США).

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