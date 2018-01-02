Тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу против США на МЧМ

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ в преддверии матча против США заявил, что национальная команда совершенствует свою игру в ходе чемпионата мира.

«Думаю, что изменений не будет, разве что минимальные. Пока их нет. На сегодня планируем тот состав, который вчера начинал», — сказал Браташ.

По его словам, уже не первый чемпионат по ходу турнира сборная прибавляет, и нынешнее первенство — не исключение.

«Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий», — приводит слова Браташа официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 2 января.

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