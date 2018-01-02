Прямой эфир

В Кузбассе ребенок ранен при попадании пиротехники в окно квартиры

0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киселевске (Кемеровская область) расследуется уголовное дело по факту ранения двухлетней девочки при запуске фейерверков. Ребенок в праздничную ночь наблюдал за новогодним салютом из окна своей квартиры на седьмом этаже, когда один из пиротехнических снарядов попал в стекло.

Девочке осколком оконного стекла нанесено проникающее ранение правого глаза. Подозреваемые по уголовному делу не установлены, но начат розыск лица или группы лиц, запускавших пиротехнику.

При осмотре квартиры пострадавшей обнаружены части особого пиротехнического снаряда — так называемой парашютной ракеты бедствия. По мнению следователей, именно эта сигнальная ракета, не предназначенная для фейерверк-шоу, разбила стекло, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Пострадавший ребенок доставлен в больницу на «скорой».

Полиция гарантировала анонимность свидетелям, кто поможет установить личность подозреваемого, уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в течение 31 декабря и в новогоднюю ночь при запуске петард и фейерверков получили ранения 23 жителя Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подростки пострадали при взрыве петард в Москве
Более 150 магазинов фейерверков работают в Москве перед Новым годом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017