В Кузбассе ребенок ранен при попадании пиротехники в окно квартиры

В Киселевске (Кемеровская область) расследуется уголовное дело по факту ранения двухлетней девочки при запуске фейерверков. Ребенок в праздничную ночь наблюдал за новогодним салютом из окна своей квартиры на седьмом этаже, когда один из пиротехнических снарядов попал в стекло.

Девочке осколком оконного стекла нанесено проникающее ранение правого глаза. Подозреваемые по уголовному делу не установлены, но начат розыск лица или группы лиц, запускавших пиротехнику.

При осмотре квартиры пострадавшей обнаружены части особого пиротехнического снаряда — так называемой парашютной ракеты бедствия. По мнению следователей, именно эта сигнальная ракета, не предназначенная для фейерверк-шоу, разбила стекло, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Пострадавший ребенок доставлен в больницу на «скорой».

Полиция гарантировала анонимность свидетелям, кто поможет установить личность подозреваемого, уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в течение 31 декабря и в новогоднюю ночь при запуске петард и фейерверков получили ранения 23 жителя Москвы.