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В результате ДТП в Кемеровской области погиб семилетний ребенок

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Один человек погиб, еще четыре получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Юргинском районе Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, по предварительным данным, 31-летняя жительница Кемерово на Renault Symbol при обгоне столкнулась с попутной машиной Skoda Rapid.

В результате ДТП погибла 7-летняя пассажирка Renault. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель иномарки, 30-летний мужчина и двое несовершеннолетних.

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