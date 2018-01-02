В результате ДТП в Кемеровской области погиб семилетний ребенок

Один человек погиб, еще четыре получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Юргинском районе Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, по предварительным данным, 31-летняя жительница Кемерово на Renault Symbol при обгоне столкнулась с попутной машиной Skoda Rapid.

В результате ДТП погибла 7-летняя пассажирка Renault. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель иномарки, 30-летний мужчина и двое несовершеннолетних.