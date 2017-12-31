Три человека погибли в ДТП на трассе в Ингушетии

Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Кавказ», сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на республиканское МВД.

ДТП произошло в районе Яндари возле кирпичного завода. Две женщины и девятимесячный ребенок погибли, еще двое попали в больницу с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ДТП с автобусом в Кении погибли более человек. По предварительным данным, автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с ехавшей навстречу фурой.