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Три человека погибли в ДТП на трассе в Ингушетии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Кавказ», сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на республиканское МВД.

ДТП произошло в районе Яндари возле кирпичного завода. Две женщины и девятимесячный ребенок погибли, еще двое попали в больницу с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ДТП с автобусом в Кении погибли более человек. По предварительным данным, автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с ехавшей навстречу фурой.

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