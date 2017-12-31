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В Красноярском крае столкнулись два автомобиля и автобус

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Красноярском крае произошло ДТП с участием двух автомобилей и междугороднего автобуса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, авария произошла в Уярском районе, на 944 км автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате удара машина столкнулась с рейсовым автобусом, в котором находились 33 пассажира.

В аварии погиб водитель «Мерседеса». Три его пассажира, в том числе двое детей 2012 и 2015 годов рождения, получили травмы. Также в числе пострадавших — женщина-пассажир из второй иномарки. О состоянии потерпевших информации не приводится. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.

Последний раз ДТП с участием автобуса произошло в Красноярском крае 28 декабря. Тогда при аварии в Нижнеингашском районе пострадали шесть человек. 

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