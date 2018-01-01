Путин поздравил программу «Время» с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин пришел в студию программы «Время», чтобы поздравить ее с юбилеем.

Как сообщает «Газета.ру», 1 января программе исполняется 50 лет.

Путин отметил, что это не только праздник для коллектива программы, но и всей страны. «За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ», — подчеркнул президент.

Он отметил, что программу с интересом смотрят и за рубежом, а эфир передачи всегда насыщенный.

Первый выпуск информационной программы «Время» зрители увидели 1 января 1968 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин рассказал, что самой запоминающейся новостью полувековой давности для него был запуск сверхзвукового гражданского самолёта.