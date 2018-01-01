Путин рассказал о запомнившихся ему новостях полувековой давности

Президент России Владимир Путин рассказал, что самой запоминающейся новостью полувековой давности для него был запуск сверхзвукового гражданского самолёта.

«Это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144», – заявил глава государства в эфире программы «Время» на Первом канале.

По словам российского лидера, это событие до сих пор кажется ему «какой-то фантастикой».

Вспомнил президент РФ и о «хоккейной серии 1972 года».

Глава государства рассказал также, что хотел бы слышать в новостях об успехах властей при реализации поставленных задач.

При этом он подчеркнул, что остается реалистом в этом вопросе.

«Разумеется, я реалист и понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые ставили, и решили все», – заявил президент РФ.

Владимир Путин принял участие в программе «Время», которая 1 января 2018 года отмечает своё 50-летие.