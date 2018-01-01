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Путин признался в стремлении сохранять свою непубличность

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин признался в давней привычке вести себя так, будто за ним наблюдают. Это помогло ему оставаться собой при возросшем внимании прессы к его персоне.  

«Я все-таки старался всегда быть непубличным человеком», — отметил Путин.

В «прежней жизни я все время старался вести себя так, как будто за мной постоянно наблюдают», уточнил он.

Поэтому главе государства не пришлось меняться в связи с возросшим вниманием прессы. «Сказать, что мне пришлось что-то кардинально поменять, пожалуй, нет», — сказал Путин в эфире юбилейной программы «Время».

Новостная телепрограмма Первого телеканала 1 января отмечает полувековой юбилей.

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