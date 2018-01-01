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Путин поделился своей новостной мечтой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Владимир Путин хотел бы услышать в новостях об успехе своего дела.

«Но мне бы очень хотелось услышать в новостях и не в новостях, а в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили», — заявил глава государства в эфире юбилейной программы «Время».

«Вот это было бы очень важным... И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было», — признался он.

«Я реалист, я понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили, решили все», — констатировал президент России.

«Ну такого просто в реальной жизни никогда не бывает», — подытожил он.

Как сообщал iz.ru, президент РФ Владимир Путин 1 января принял участие в юбилейной новостной программе «Время» на Первом канале. Телепередача впервые вышла в эфир ровно 50 лет назад.

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