Путин поделился своей новостной мечтой

Владимир Путин хотел бы услышать в новостях об успехе своего дела.

«Но мне бы очень хотелось услышать в новостях и не в новостях, а в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили», — заявил глава государства в эфире юбилейной программы «Время».

«Вот это было бы очень важным... И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было», — признался он.

«Я реалист, я понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили, решили все», — констатировал президент России.

«Ну такого просто в реальной жизни никогда не бывает», — подытожил он.

Как сообщал iz.ru, президент РФ Владимир Путин 1 января принял участие в юбилейной новостной программе «Время» на Первом канале. Телепередача впервые вышла в эфир ровно 50 лет назад.



