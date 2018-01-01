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Путин пришел в эфир программы «Время»

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин пришел в эфир программы «Время», которая 1 января 2018 года празднует свое 50-летие. Праздничный выпуск ведет журналист Кирилл Клейменов.

«Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ», — отметил глава государства.

Путин рассказал, что в его семья, несмотря на скромный достаток, могла позволить себе покупку телевизора. При этом президент отметил, что вся семья редко вместе смотрела телевизор.

На вопрос, какая новость 50-летней давности его «зацепила», президент вспомнил «появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144», передает ТАСС.

Также Путин отметил, что вместе с семьей они смотрели знаменитую хоккейную серию 1972 года Россия-Канада.

Первый выпуск программы «Время» вышел на экраны 1 января 1968 года. Долгое время она считалась эталон новостной журналистики. Через нее прошли многие известные советские и российские журналисты.

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