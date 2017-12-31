Торговый центр «Мега Химки» эвакуируют в Подмосковье

Эвакуация проводится в подмосковном торговом комплексе «Мега Химки» после анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Проводится эвакуация людей после анонимного звонка с угрозой взрыва», — пояснил представитель аварийных служб.

Источник также отметил, что эвакуация посетителей и персонала ТЦ спровоцировала автомобильные пробки.

30 декабря после анонимных звонков о минировании был эвакуирован ряд объектов в Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Саратове.