Обвиняемый во взрыве в Петербурге с 19 лет наблюдался в психдиспансере

Обвиняемый во взрыве в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она сообщила, что с учетом новых обстоятельств обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

Портал iz.ru писал о том, что задержанному по делу о взрыве в Петербурге предъявлено обвинение в теракте. Также стало известно о том, что подозреваемого удалось обнаружить благодаря флеш–карте, которую нашли в колбасе. На ней, по словам журналистов, находилось фото чертежа взрывного устройства, а также угрозы в адрес центра «Дэир», предлагавшего различные семинары и тренинги.

Предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в петербургском «Перекрестке» Дмитрий Лукьяненко был задержан 30 декабря.