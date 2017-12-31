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Момент стрельбы в кафе на Кубани попал на видео

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Фото: скриншоты с камер видеонаблюдения
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В сети появилась видеозапись со стрельбой в кафе на Кубани. На кадрах видно, как двое мужчин ворвались в кафе «Огонек» в станице Ладожской около 2 часов ночи 31 декабря и открыли огонь по посетителям.

Портал iz.ru ранее писал о трех погибших в результате инцидента. 

Подозреваемые в стрельбе были задержаны через несколько часов. Обстоятельства и причины инцидента выясняют правоохранители.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в Москве. Вечером 30 декабря 26-летний молодой человек пришел в ресторан в центре города и открыл огонь из травматического пистолета по своей бывшей возлюбленной и ее спутнику. Пострадавшие получили тяжелые травмы

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