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Трамп пообещал американцам «большего» в 2018 году

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп подвел итоги 2017 года и отметил результаты, которых ему удалось добиться за время своего президентства.

«Рабочие места стремительно появляются, а компании возвращаются в США. Ненужные постановления и высокие налоги резко сокращаются, и дальше будет лучше. Ждите большего!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

22 декабря американский лидер подписал закон о масштабной налоговой реформе, крупнейшей за последние 30 лет.

Как писал портал iz.ru, в предыдущем твите Трамп рассказал, зачем так активно пользуется социальными сетями.

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