Трамп пообещал американцам «большего» в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подвел итоги 2017 года и отметил результаты, которых ему удалось добиться за время своего президентства.

«Рабочие места стремительно появляются, а компании возвращаются в США. Ненужные постановления и высокие налоги резко сокращаются, и дальше будет лучше. Ждите большего!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Jobs are kicking in and companies are coming back to the U.S. Unnecessary regulations and high taxes are being dramatically Cut, and it will only get better. MUCH MORE TO COME!