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Более тысячи соглашений о прекращении огня подписано в САР в 2017 году

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Juma Muhammad
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В Сирийской Арабской Республике (САР) в уходящем 2017 году были подписано более тысячи соглашений о присоединении оппозиционных сил к режиму прекращения огня. По данным «Федерального агентства новостей», об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Также с незаконными вооруженными формированиями на протяжении года сирийские власти подписали 140 заявочных листов о прекращении боевых действий.

Ранее в субботу правительственная армия Сирии освободила от террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в России) восемь поселений в северной части провинции Хама.

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