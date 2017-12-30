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Осадки и до +2 градусов ожидается в Москве в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В субботу, 30 декабря в Москве будет облачно, ожидаются небольшие осадки и до 2 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Облачно; ночью местами небольшие осадки, туман; днем небольшие осадки», - сказано в сообщении.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов.

Синоптики предсказывали, что уходящий декабрь будет теплым. 29 декабря портал iz.ru сообщил, что температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений, в 17:00 пятницы на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали +3,6 градуса, что выше нормы на 7–9 градусов. Ожидается, что уходящий год станет самым теплым в истории России и побьет рекорд 2016 года.

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