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В 14 городах США развернут участки для голосования на выборах президента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В 14 городах США будут развернуты временные участки для голосования в ходе предстоящих выборов президента России. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В 14 городах США будут развернуты мобильные временные участки, где граждане Российской Федерации могут проголосовать, в том числе в Сан-Франциско», — цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, в Сан-Франциско (штат Калифорния) располагалось генконсульство РФ, которое в сентябре по требованию американских властей было закрыто. В здании были проведены обыски, после чего ряд объектов незаконно изъяли у РФ. В середине декабря СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп хочет продать две изъятые российские дипломатические дачи, а вырученные средства передать в американскую казну.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в выборах ЦИК уведомили 21 партия и 30 самовыдвиженцев. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря

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