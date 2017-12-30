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В Москве автобус сбился с маршрута и врезался в легковушку

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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На севере Москвы автобус съехал с маршрута, после чего врезался в ехавшую впереди машину. Об этом сообщает «РИА Новости».

Утверждается, что поздно вечером 29 декабря водитель автобуса № 173 от метро «Речной вокзал» свернул не в ту сторону и поехал в область по Ленинградскому шоссе. Пассажиры обратили внимание на ошибку водителя, некоторые помогали продумать путь, чтобы вернуться на маршрут.

При попытке свернуть на МКАД автобус столкнулся с двигавшейся впереди легковушкой. Скорость обеих машин была невысокой. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили оба транспортных средства.

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