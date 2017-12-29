Четыре человека погибли в ДТП под Пензой

ДТП с участием легковушек произошло в пятницу, 29 декабря, в Пензенской области. На месте аварии погибли четыре человека, сообщает управление ГИБДД по региону на своем сайте. По данным полиции, столкновение произошло на 543-км федеральной трассы М5 «Урал».

В аварию попали иномарка и отечественный автомобиль. Причины, по которым не разъехались Mercedes и ВАЗ-2107, выясняются. Погибшие находились в салоне «ВАЗа»: погибли водитель и трое пассажиров. Водитель иномарки и его два пассажира получили медпомощь на месте.

Виновник и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в пятницу сообщалось, что пять человек погибли в результате автоаварии в Алтайском крае.