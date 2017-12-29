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Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Пятеро, в том числе ребенок, погибли в результате аварии в Алтайском крае. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

По информации журналистов, на 140-м километре трассы А-322 произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Carina и Renault Logan.

По предварительным данным, еще два человека пострадали и были госпитализированы. 

На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. 

Ранее 29 декабря легковой автомобиль сбил ребенка в центре Биробиджана в Еврейской автономной области. Девочка получила различные телесные повреждения. 

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