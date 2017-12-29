Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пятеро, в том числе ребенок, погибли в результате аварии в Алтайском крае. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, на 140-м километре трассы А-322 произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Carina и Renault Logan.

По предварительным данным, еще два человека пострадали и были госпитализированы.

На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Ранее 29 декабря легковой автомобиль сбил ребенка в центре Биробиджана в Еврейской автономной области. Девочка получила различные телесные повреждения.