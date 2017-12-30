Путин подписал закон о выделении на парковках 10% мест для инвалидов

На парковках не менее 10% мест должно быть выделено для машин инвалидов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о парковках около жилых домов, общественных и производственных зданий, физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и мест отдыха. При этом на машинах инвалидов и автомобилях лиц, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, должен быть помещен знак «Инвалид», порядок выдачи которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти. Прочие транспортные средства не должны занимать эти парковочные места.

Ранее 29 декабря портал iz.ru писал, что региональные заксобрания смогут запрещать платные парковки около школ и поликлиник.