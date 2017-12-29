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Регионы смогут запрещать платные парковки у соцобъектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Региональное законодательное собрание сможет запрещать платные парковки около школ и поликлиник. Такое право прописано в законе об организации дорожного движения в РФ, документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

В документ определены требования к платным и бесплатным парковкам. Теперь законом субъекта РФ могут быть запрещены платные парковки на территориях у спортивных объектов, образовательных организаций, в том числе дошкольных, медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, организаций культуры, органов государственной власти, органов МСУ и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Регионы смогут устанавливать периоды времени суток и дни, когда платные парковки могут быть использованы бесплатно, а также список служебного автотранспорта, в отношении которого плата за парковку не взимается.

Ранее 26 декабря руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал «Известиям», что в 2018 году тарифы на парковку в столице не изменятся.

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