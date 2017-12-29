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Президент подписал закон об удаленной идентификации клиентов банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Физические лица теперь смогут открывать банковские счета удаленно. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

По ранее действовавшему законодательству, запрещалось открывать счета без личного присутствия физлица. По новому закону возможна удаленная идентификация физлица. Для этого будут использоваться его биометрические данные и сведения о нем, которые содержатся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Доступ к такой информации будет открыт ограниченному числу организаций. Особых полномочий для силовых ведомств не предполагается.

Ранее Путин подписал закон о списании имущественных долгов россиян, образовавшихся по состоянию на 1 января 2015 года. Все недоимки по налогам, пени и штрафы предпринимателей, которые накопились к тому моменту, будут списаны.

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