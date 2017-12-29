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Джеки Чан поздравил газету «Копейский рабочий» с Новым годом

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Фото: Global Look Prees/Dave Longendyke
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Известный актер Джеки Чан в очередной раз поздравил с Новым годом уральскую газету «Копейский рабочий», рассказала главред издания Анна Викалюк.

 «В этом году наши друзья Джек и Маргарита Тьюксбери поздравили нас с Новым годом уже традиционно — в прошлом году они тоже нас поздравляли. И прислали несколько новых фотографий. В том числе фотографию с любимым актером всех времен и народов — с Джеки Чаном», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ.

Редактор отметила, что, кроме него, на фото были и другие коллеги актера по голливудскому цеху, а в самом письме было написано «С Новым годом, уральцы». По ее мнению, Чан это сделал не просто так — ему хочется дополнительного пиара для нового фильма.

В этом году 31 декабря новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина будет транслироваться за пять минут до получи во всех часовых поясах страны. «Первый канал» и ВГТРК адаптировали телевещание с учетом местного времени и без каких-либо сдвигов.

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