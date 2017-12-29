Две школьницы из Челябинска получили от Путина лыжи на Новый год

Сестры Аминевы из Челябинска — 11-летняя Арина и 14-летняя Анжелика — получили от президента России Владимира Путина в качестве новогоднего подарка лыжи.

По словам одной из сестер, она решила написать главе государства письмо с просьбой подарить ей на Новый год лыжи и лыжную экипировку, после того как увидела по телевизору, «что одна девочка написала письмо президенту».

Подарок поможет девочкам подготовиться к областным соревнованиям, отмечает пресс-служба министерства социальных отношений региона.

Сестры занимаются в челябинской спортивной школе олимпийского резерва № 5 по лыжным видам спорта. У Анжелики первый разряд по лыжным гонкам, у Арины — первый юниорский.

Ранее 29 декабря сообщалось, что 13-летний больной раком мальчик из Приморья получил в подарок от Путина компьютер.